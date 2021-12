https://affiliatesys.interwetten.gr/redirect.aspx?pid=30915909&bid=8244

Προγνωστικά στοιχήματος Παρασκευής

Αναμφίβολα η Παρασκευή είναι μία από τις κορυφαίες μέρες για στοίχημα. Μας προετοιμάζει ποσοτικά αλλά και ψυχολογικά για το διήμερο του Σαββατοκύριακου και την πανδαισία που πρόκειται να ακολουθήσει. Στο στοιχημα Παρασκευης έχετε τη δυνατότητα όχι μόνο ποντάρετε σε αγώνες από το παμε στοιχημα κουπονι παρασκευης, αλλά και να παίξετε σε υψηλότερες αποδόσεις. Σε σχέση με το κουπόνι της Πέμπτης, στο ΟΠΑΠ στοιχημα κουπονι κάθε Παρασκευη θα βρείτε σαφέστατα περισσότερα παιχνίδια. Βέβαια όπως και σε κάθε μέρα, έτσι και εδώ όσον αφορά τις προβλεψεις στοιχημα παρασκευη το ερώτημα είναι κοινό και αφορά σε ποια ματς πρέπει να ποντάρετε. Γι’ αυτό και έχει δημιουργηθεί η συγκεκριμένη ενότητα. Μάθετε για τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις από το κουπονι παρασκευης και δεν θα χάσετε.

Ποια ματς θα βρεις στα προγνωστικά Παρασκευής

Την Παρασκευή ανοίγει η αυλαία των αγωνιστικών στη γερμανική Μπουντεσλίγκα και στην αγγλική Τσάμπιονσιπ. Επίσης όταν βγάζουμε τα προγνωστικά Παρασκευής τότε πάντα έχουμε στο νου μας ότι θα βρούμε ματς από τη Β΄Ιταλίας, από Ολλανδία, Βέλγιο, ενώ την Παρασκευή διεξάγεται ο κύριος όγκος των αγώνων σε Β’ Γαλλίας και Β’ Ολλανδίας. Στο τέλος μιας δύσκολης εβδομάδας, το κλείσιμο αυτής με διάβασμα στα προγνωστικα στοιχηματος παρασκευης και ανάλογο ποντάρισμα, είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε και να υποδεχτείτε το γεμάτο στοιχηματικά Σαββατοκύριακο. Καθίστε αναπαυτικά, μελετήστε τα προγνωστικα παρασκευης και κάντε παιχνίδι.

Τι να προσέξεις στο πάμε στοίχημα την Παρασκευή

Η φόρμα παίζει τεράστιο ρόλο όσον αφορά το στοίχημα για να αναλύσουμε το κουπόνι Παρασκευής και προγνωστικά που ταιριάζουν σε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Το λέμε αυτό διότι ο κύριος όγκος των αναμετρήσεων έρχεται από κατηγορίες που δεν είναι οι κορυφαίες στη χώρα τους. Κυρίως δηλαδή από τις δεύτερες ή ακόμη και τρίτες κατηγορίες. Σε αυτό το επίπεδο παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία και η φόρμα που βγαίνει μέσα από τα σερί των αγώνων. Μπορεί μία ομάδα να πηγαίνει τρένο, ή να είναι σε ελεύθερη πτώση. Εδώ δεν υπάρχουν οι μεγάλες προσωπικότητες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Οπότε το σερί που τρέχει κάθε ομάδα, είτε για καλό, είτε για κακό, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά της στο γήπεδο. Οπότε στο παμε στοιχημα, προγνωστικά Παρασκευής κάνουμε με γνώμονα κυρίως τη φόρμα. Ακολουθήστε μία ομάδα που παίζει στα κόκκινα και δεν θα βγείτε χαμένοι.

Ποια παιχνίδια αξίζει να παίξεις στο κουπόνι Παρασκευής;

Θα σταθούμε στα παιχνίδια της αγγλικής Τσάμπιονσιπ. Δείτε τα αποτελέσματα που έχουν φέρει οι δύο μονομάχοι πρόσφατα και κυρίως στηρίξτε το αουτσάιντερ. Επίσης η παράδοση παίζει μεγάλο ρόλο στο κουπόνι Παρασκευής και στα προγνωστικά. Να δούμε ένα παράδειγμα. Αν η Νότιγχαμ δεν έχει κερδίσει τα τελευταία 13 χρόνια στο Σέφιλντ, τότε είναι πολύ πιθανό να μείνει για μία ακόμη χρονιά δίχως νίκη εκεί. Επιπροσθέτως υπάρχει κι ένα δυνατό στατιστικό στοιχείο. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω παίζουμε στο αουτσάιντερ γιατί το φαβορί σπάνια κερδίζει την Παρασκευή, μένοντας αρκετές φορές στη λευκή ισοπαλία. Αυτά είναι στοιχεία αρκετά δυνατά από στατιστικής άποψης που δεν περνούν απαρατήρητα. Σημαντικές ευκαιρίες δίνει και το live betting στο πάμε στοίχημα προγνωστικά Παρασκευής. Ιδιαίτερα στη Serie B στην Ιταλία και στη Ligue 2 στη Γαλλία το over 2.5 τις περισσότερες φορές πληρώνει περισσότερο από 2.00. Ξεχωρίστε από πριν τις ομάδες που σκοράρουν εύκολα, ή που δέχονται εύκολα γκολ, περιμένετε την ευκαιρία και ποντάρετε ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Στη Β’ Ολλανδίας επίσης ο μέσος όρος γκολ ανά αγώνα είναι 3.2 την τελευταία πενταετία. Το goal/goal και το over 2.5 φαντάζει πιο εύκολο εδώ, αλλά πληρώνει λιγότερο. Οπότε είτε περιμένετε να ξεκινήσει το ματς κι αν δεν μπει γρήγορα γκολ να αγοράσετε το over σε καλύτερη τιμή, ή αν δείτε ότι οι ομάδες δεν τραβάνε να πάρετε το under σε αξιοπρεπέστατη απόδοση.

Να παίξω ή όχι παρολί στο στοίχημα την Παρασκευή;

Ναι αν έχετε φυσικά τις σωστές προβλέψεις για στοίχημα Παρασκευής. Αν είστε παίκτης που προτιμά να ποντάρει σε under/over οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Διαβάστε με προσοχή ότι έχει να κάνει με προγνωστικα παρασκευη και κατόπιν αντί να παίξετε σε μονά αποδεκτά, μπορείτε να ρισκάρετε μικρότερο ποσό από την κάβα σας και να πάτε για τα μεγάλα κέρδη.